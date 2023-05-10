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Киевлянам предлагают выбрать новые бюсты, которые установят на станции метро "Университет"

10 мая 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киевлянам предлагают выбрать новые бюсты, которые установят на станции метро "Университет"
Станция метро "Университет" в Киеве. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В приложении "Киев Цифровой" начался опрос относительно бюстов на станции метро "Университет". Людям предлагают выбрать бюст украинских деятелей, которые установят вместо российских.

Об этом сообщает КГВА.

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"Вместо бюстов российских деятелей культуры на станции метро установят новые, выбранные по результатам голосования и последующей проработкой решения экспертной рабочей группы", — говорится в сообщении.

Руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГВА Петр Оленич рассказал, что голосование в приложении будет длиться до 24 мая.

Проголосовать можно в разделе "Электронная демократия" — "Опрос".

Опрос в приложении "Киев Цифровой"
Опрос в приложении "Киев Цифровой". Фото: t.me/KyivCityOfficial
Опрос в приложении "Киев Цифровой"
Опрос в приложении "Киев Цифровой". Фото: t.me/KyivCityOfficial

Напомним, в Киеве весной на рынке недвижимости наблюдаются ценовые изменения. Купить квартиру в столице стало дороже.

Также мы писали, что 8 мая состоялось заседание внеочередной 17-й сессии Киевского областного совета VIII созыва. Депутаты отправили главу Киевского облсовета Наталию Гунько в отставку.

Добавим, в Киеве предлагают переименовать улицу Неманскую в Печерском районе в честь погибшего военного Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи". Это предложение уже поддержали 13033 человека из 6000 необходимых.

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