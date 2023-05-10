Киевлянам предлагают выбрать новые бюсты, которые установят на станции метро "Университет"
В приложении "Киев Цифровой" начался опрос относительно бюстов на станции метро "Университет". Людям предлагают выбрать бюст украинских деятелей, которые установят вместо российских.
Об этом сообщает КГВА.
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"Вместо бюстов российских деятелей культуры на станции метро установят новые, выбранные по результатам голосования и последующей проработкой решения экспертной рабочей группы", — говорится в сообщении.
Руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГВА Петр Оленич рассказал, что голосование в приложении будет длиться до 24 мая.
Проголосовать можно в разделе "Электронная демократия" — "Опрос".
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