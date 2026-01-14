Відео
Головна Київ Киянам треба запропонувати тимчасове місцезнаходження, -- нардеп

Киянам треба запропонувати тимчасове місцезнаходження, -- нардеп

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 13:13
Савчук пояснила, що робити киянам у разі тривалої відсутності тепла
Кияни в пункті незламності. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Народна депутатка Оксана Савчук розповіла, що варто робити, якщо киянам не вдасться відновити тепло. За її словами, людям варто запропонувати тимчасове місцезнаходження замість евакуації.

Про це Оксана Савчук розповіла в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 січня.

Читайте також:

Тимчасове місцезнаходження для киян

"Якщо будуть десь дані про те, що, наприклад, деякі будинки не зможуть бути відремонтовані протягом тижня-двох, ми розуміємо, великі морози, два тижні, тоді цим людям треба пропонувати якісь альтернативи, тих місць, де вони можуть отримати базові потреби, які в них є взимку. Але це можуть бути одинокі будинки", — зазначила нардепка.

За її словами, евакуацію — це тоді, коли доводиться забирати великі мікрорайони. Савчук каже, що не факт, що таке вдасться побачити в Києві. 

Вона сподівається, що максимальні всі сили і місцевих представників, і КМДА будуть спрямовані на те, аби столиця показала приклад того, що такі дії не будуть відбуватися, оскільки знайдуть рішення.

Савчук заявила, що наразі не вистачає дуже потужних генераторів, які б могли запустити систему.

"Насправді, давайте скажемо чесно, сама взагалі внутрішня система утримання будинків, особливо, коли це, наприклад, були приватні, там ЖЕО чи інші, і комунальні сьогодні однозначно не є в найкращому стані. Ми ж не можемо втішити себе надією, що все ідеально, однозначно, що проблеми є і будуть. Але сподіваємося, що не буде таких якихось надкритичних проблем", — додала вона.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко закликав жителів столиці тимчасово виїхати через проблеми з теплопостачанням та світлом.

Згодом у КМВА відреагували на заяву Кличка щодо виїзду зі столиці. Там наголосили, що жодних рішень не ухвалювали.

Київ війна евакуація електроенергія обстріли теплопостачання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
