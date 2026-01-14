Савчук пояснила, що робити киянам у разі тривалої відсутності тепла

Киянам треба запропонувати тимчасове місцезнаходження, -- нардеп
Народна депутатка Оксана Савчук розповіла, що варто робити, якщо киянам не вдасться відновити тепло. За її словами, людям варто запропонувати тимчасове місцезнаходження замість евакуації.
Про це Оксана Савчук розповіла в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 січня.
Тимчасове місцезнаходження для киян
"Якщо будуть десь дані про те, що, наприклад, деякі будинки не зможуть бути відремонтовані протягом тижня-двох, ми розуміємо, великі морози, два тижні, тоді цим людям треба пропонувати якісь альтернативи, тих місць, де вони можуть отримати базові потреби, які в них є взимку. Але це можуть бути одинокі будинки", — зазначила нардепка.
За її словами, евакуацію — це тоді, коли доводиться забирати великі мікрорайони. Савчук каже, що не факт, що таке вдасться побачити в Києві.
Вона сподівається, що максимальні всі сили і місцевих представників, і КМДА будуть спрямовані на те, аби столиця показала приклад того, що такі дії не будуть відбуватися, оскільки знайдуть рішення.
Савчук заявила, що наразі не вистачає дуже потужних генераторів, які б могли запустити систему.
"Насправді, давайте скажемо чесно, сама взагалі внутрішня система утримання будинків, особливо, коли це, наприклад, були приватні, там ЖЕО чи інші, і комунальні сьогодні однозначно не є в найкращому стані. Ми ж не можемо втішити себе надією, що все ідеально, однозначно, що проблеми є і будуть. Але сподіваємося, що не буде таких якихось надкритичних проблем", — додала вона.
Нагадаємо, мер Віталій Кличко закликав жителів столиці тимчасово виїхати через проблеми з теплопостачанням та світлом.
Згодом у КМВА відреагували на заяву Кличка щодо виїзду зі столиці. Там наголосили, що жодних рішень не ухвалювали.
