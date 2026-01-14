Савчук объяснила, что делать киевлянам в случае длительного отсутствия тепла

Киевляне в пункте несокрушимости. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Народный депутат Оксана Савчук рассказала, что стоит делать, если киевлянам не удастся восстановить тепло. По ее словам, людям стоит предложить временное местонахождение вместо эвакуации.

Об этом Оксана Савчук рассказала в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 января.

Временное местонахождение для киевлян

"Если будут где-то данные о том, что, например, некоторые дома не смогут быть отремонтированы в течение недели-двух, мы понимаем, большие морозы, две недели, тогда этим людям надо предлагать какие-то альтернативы, тех мест, где они могут получить базовые потребности, которые у них есть зимой. Но это могут быть одинокие дома", — отметила нардеп.

По ее словам, эвакуацию — это тогда, когда приходится забирать большие микрорайоны. Савчук говорит, что не факт, что такое удастся увидеть в Киеве.

Она надеется, что максимальные все силы и местных представителей, и КГГА будут направлены на то, чтобы столица показала пример того, что такие действия не будут происходить, поскольку найдут решение.

Савчук заявила, что сейчас не хватает очень мощных генераторов, которые могли бы запустить систему.

"На самом деле, давайте скажем честно, сама вообще внутренняя система содержания домов, особенно, когда это, например, были частные, там ЖЭО или другие, и коммунальные сегодня однозначно не в лучшем состоянии. Мы же не можем утешить себя надеждой, что все идеально, однозначно, что проблемы есть и будут. Но надеемся, что не будет таких каких-то сверхкритических проблем", — добавила она.

Напомним, мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы временно выехать из-за проблем с теплоснабжением и светом.

Впоследствии в КГВА отреагировали на заявление Кличко о выезде из столицы. Там отметили, что никаких решений не принимали.