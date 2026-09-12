Киянам варто діставати куртки: прогноз погоди на 13 вересня

Прохолодна погода. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 13 вересня, у Києві очікується похмура та прохолодна погода без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме близько +12 °С, а вдень — до +15 °С. Вітер західний, помірний, зі швидкістю 3–4 м/с. Атмосферний тиск становитиме 750 мм рт. ст., а вологість повітря сягне 87%. Загалом день у столиці буде сухим і похмурим.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Києві 13 вересня

Вранці у столиці збережеться похмура погода. Протягом дня істотних опадів не очікується, тож неділя мине сухо.

Погода в Києві 13 вересня. Фото: Meteoprog

Вночі температура повітря становитиме близько +12 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть близько +15 °С. Вітер західний, зі швидкістю 3–4 м/с. Суттєвого погіршення погодних умов через нього не очікується.

Якими будуть вологість і атмосферний тиск

Атмосферний тиск у Києві становитиме 750 мм рт. ст., а відносна вологість повітря — близько 87%. Загалом 13 вересня у столиці буде прохолодно, похмуро та без істотних опадів.

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Крім того Новини.LIVE повідомили, що напередодні російські війська атакували автозаправні станції у Києві. Економіст Олексій Кущ пояснив, що удари по АЗС можуть мати не лише інфраструктурну, а й психологічну мету — спровокувати паніку серед населення та змусити людей масово скуповувати пальне й товари першої необхідності.