Киевлянам стоит достать куртки: прогноз погоды на 13 сентября

Прохладная погода. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 13 сентября, в Киеве ожидается пасмурная и прохладная погода без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит около +12 °С, а днём — до +15 °С. Ветер западный, умеренный, со скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., а влажность воздуха достигнет 87%. В целом день в столице будет сухим и пасмурным.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Какая будет погода в Киеве 13 сентября

Утром в столице сохранится пасмурная погода. В течение дня существенных осадков не ожидается, поэтому воскресенье пройдет без осадков.

Погода в Киеве 13 сентября. Фото: Meteoprog

Ночью температура воздуха составит около +12 °С, а днем столбики термометров покажут около +15 °С. Ветер западный, со скоростью 3–4 м/с. Существенного ухудшения погодных условий из-за него не ожидается.

Какими будут влажность и атмосферное давление

Атмосферное давление в Киеве составит 750 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха — около 87%. В целом 13 сентября в столице будет прохладно, пасмурно и без значительных осадков.

Читайте также:

Напомним, что Новини.LIVE сообщали, что 12 сентября российские войска вновь атаковали Киевскую область. Под ударом оказались Броварской, Вышгородский и Фастовский районы. В результате атаки повреждены автомобили, жилые дома и объект "Укрзализныци". К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, Новини.LIVE сообщили, что накануне российские войска атаковали автозаправочные станции в Киеве. Экономист Алексей Кущ пояснил, что удары по АЗС могут преследовать не только инфраструктурную, но и психологическую цель — спровоцировать панику среди населения и заставить людей массово скупать топливо и товары первой необходимости.