Киянам загрожує відсутність гарячої води влітку — КМДА

Заступниця голова Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко. Фото: Facebook Ганни Старостенко

У Києві цього літа може зникнути гаряча вода. Це буде профілактичним заходом для відновлення енергосистеми.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко в коментарі Новини.LIVE.

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За її словами, для того щоб кияни мали тепло в оселях узимку, вже зараз необхідно провести профілактичні роботи. Саме через це в літній період можливі перебої з гарячим водопостачанням.

Крім того, Старостенко розповіла, що сьогодні відбулося засідання бюджетної комісії, на якому ухвалили рішення про внесення змін до міських цільових програм — зокрема, "Турбота" та "Захисник Києва".

Йдеться про збільшення фінансування соціальних ініціатив, а також про можливість виділення додаткових 500 мільйонів гривень на потреби армії.

Нагадаємо, що, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, цього літа кияни можуть залишитися без централізованого постачання гарячої води.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації спростували чутки про можливе припинення подачі гарячої води влітку. Представники КМДА заявили, що така інформація не відповідає дійсності.