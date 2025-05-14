У КМДА відреагували на інформацію про відсутність гарячої води влітку

Ремонт ділянок тепломережі у Києві. Фото: КМДА

У Київській міській державній адміністрації відреагували на інформацію, що в столиці нібито не буде гарячої води влітку. Там наголосили, що вона не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба КМДА з посиланням на "Київтеплоенерго" у середу, 14 травня.

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У літній період гаряче водопостачання здійснюватиметься у звичному режимі.

"У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" закликають медіа не поширювати недостовірну інформацію, озвучену деякими "експертами", щодо нібито відсутності гарячої води через економічні причини чи нестачу газу", — йдеться у повідомленні.

Гаряча вода може тимчасово зникати лише через аварії або проведення планових гідравлічних випробувань. Як правило, "Київтеплоенерго" усуває аварійні ситуації протягом однієї доби та відразу поновлює подачу води.

"Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку займають близько двох тижнів. Можливі коригування термінів для усунення виявлених пошкоджень", — додали у КМДА.

Нагадаємо, очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що влітку мешканцям Києва не слід очікувати на централізовану подачу гарячої води.

Водночас нардеп Олексій Кучеренко спростував заяву Попенка. За його словами, якщо якісь проблеми виникають, то в першу чергу обмежують промисловість.