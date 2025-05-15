Киевлянам грозит отсутствие горячей воды летом — КГГА

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко. Фото: Facebook Анны Старостенко

В Киеве этим летом может исчезнуть горячая вода. Это будет профилактической мерой для восстановления энергосистемы.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко в комментарии Новини.LIVE.

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По ее словам, для того чтобы киевляне имели тепло в домах зимой, уже сейчас необходимо провести профилактические работы. Именно поэтому в летний период возможны перебои с горячим водоснабжением.

Кроме того, Старостенко рассказала, что сегодня состоялось заседание бюджетной комиссии, на котором приняли решение о внесении изменений в городские целевые программы — в частности, "Забота" и "Защитник Киева".

Речь идет об увеличении финансирования социальных инициатив, а также о возможности выделения дополнительных 500 миллионов гривен на нужды армии.

Напомним, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, этим летом киевляне могут остаться без централизованного снабжения горячей водой.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации опровергли слухи о возможном прекращении подачи горячей воды летом. Представители КГГА заявили, что такая информация не соответствует действительности.