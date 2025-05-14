У Києві влітку вимкнуть центральне постачання гарячої води

Ремонтні роботи. Ілюстративне фото: КМДА

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що у Києві цього літа не варто розраховувати на центральне постачання гарячої води. Причиною цього є те, що гарячу воду треба гріти окремо — це дорожче для міського бюджету.

Про це Попенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 травня.

Реклама

Читайте також:

Відсутність гарячої води влітку

"Не чекайте кияни гарячу воду, її не буде і не буде в принципі. Це тому, що "Київтеплоенерго" не хоче витрачати газ та за нього сплачувати, тому що їм плювати на киян. Так у нас працює місцева влада", — зазначив Попенко.

Він пояснив, що взимку, коли виробляється опалення, то гаряча вода — це додатковий продукт, який коштує копійки, а влітку потрібно спалювати додатковий газ і сплачувати за нього. За його словами, "Київтеплоенерго" вже давно ввели в практику влітку не постачати гарячу воду.

"Вони прикриваються ремонтними роботами, а по факту це направлена політика місцевої влади", — додав Попенко.

Нагадаємо, у Києві планують розпочати буріння другого тунелю від станції "Сирець" до майбутньої станції "Мостицька" на Виноградар.

Також кияни створили петицію з проханням відремонтувати Північний міст, який має пошкоджене дорожнє покриття.