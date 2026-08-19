У Києві планують витратити майже 20 млн грн на парк Наталка

Парк "Наталка". Фото: Новини.LIVE

"Київзеленбуд" оголосив тендер майже на 20 мільйонів гривень на реконструкцію парку "Наталка" в Оболонському районі столиці. Жителі міста вважають такі витратити недоречними під час війни. Одна з мешканок Оболоні зазначила, що в її великому будинку немає укриття.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі День.LIVE.

Реконструкція парку "Наталка"

До парку приїжджають з усіх районах Києва, аби відпочити, надихнутися та погратися з дітьми. Там є велодоріжки, лавочки, набережна, тенісні корти, майданчики для дітей та інше. Водночас влада міста вирішила, що парк потребує реконструкції, внаслідок чого "Київзеленбуд" оголосив тендер на майже 20 млн гривень. Зокрема, у документації вказано, що крім озеленення та прокладання мереж водопроводу і каналізації, хочуть побудувати насосну станцію, облаштувати причал для рибалок, додаткові оглядові майданчики та фонтан.

Один з місцевих мешканців зазначив, що реконструкція може зачекати, а кошти краще спрямувати на допомогу військовим.

"На передову, щоб хлопці живими повернулися, а не парки, сквери ремонтувати. Це відмивання грошей", — каже він.

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Ще одна жінка не розуміє, що можна реконструювати, якщо парк в хорошому стані. Крім того, вона каже, що в одному з великих будинків немає укриття та інформації, де ховатися під час обстрілів.

"Це зараз на часі взагалі для рибалок? Це якась маячня", — обурилась вона.

Інша киянка також повідомила, що краще гроші спрямувати на укриття.

Зазначимо, що посадовців, які займалися минулою реконструкцією парку "Наталка", підозрюють в розтраті 1 млн гривень. В Оболонській окружній прокуратурі вдалося встановити, що в грудні 2024 року заступник начальника управління та начальник відділу "Київзеленбуду" разом з директором приватного підприємства розробили спільний план розтрати бюджетних коштів.

Підприємець вносив до актів виконаних робіт недостовірну інформацію, зазначаючи в них роботи, які насправді не проводилися. "Київзеленбуд" приймав та погоджував ці документи, після чого оплачував невиконані роботи.

Також парк "Наталка" відкривали в декілька черг у 2017-2018 роках, а нові тендери на роботи оголошували й надалі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру, у столиці прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути до бюджету понад 3,2 млн гривень, які Київський національний університет імені Тараса Шевченка переплатив за електроенергію.

Раніше народний депутат Богдан Кицак заявив, що Київ має один із найнижчих рівнів готовності до опалювального сезону. Він закликав місцевих мешканців заздалегідь підготуватися до можливого найскладнішого сценарію.