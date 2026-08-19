В Киеве планируют потратить почти 20 млн грн на парк Наталка

Киевляне возмущены тратой 20 млн гривен на парк "Наталка"
"Киевзеленстрой" объявил тендер на сумму почти 20 миллионов гривен на реконструкцию парка "Наталка" в Оболонском районе столицы. Жители города считают такие расходы неуместными во время войны. Одна из жительниц Оболони отметила, что в её многоквартирном доме нет убежища.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирик в эфире День.LIVE.
Реконструкция парка "Наталка"
В парк приезжают из всех районов Киева, чтобы отдохнуть, вдохновиться и поиграть с детьми. Там есть велодорожки, скамейки, набережная, теннисные корты, детские площадки и прочее. В то же время городские власти решили, что парк нуждается в реконструкции, в результате чего "Киевзеленстрой" объявил тендер на сумму почти 20 млн гривен. В частности, в документации указано, что помимо озеленения и прокладки сетей водопровода и канализации планируется построить насосную станцию, обустроить причал для рыбаков, дополнительные смотровые площадки и фонтан.
Один из местных жителей отметил, что реконструкция может подождать, а средства лучше направить на помощь военным.
"На передовую, чтобы ребята вернулись живыми, а не парки и скверы ремонтировать. Это отмывание денег", — говорит он.
Еще одна женщина не понимает, что можно реконструировать, если парк в хорошем состоянии. Кроме того, она говорит, что в одном из больших домов нет укрытия и информации о том, где прятаться во время обстрелов.
"Это сейчас вообще актуально для рыбаков? Это какой-то бред", — возмутилась она.
Другая киевлянка также сообщила, что лучше направить деньги на укрытия.
Отметим, что чиновников, занимавшихся прошлой реконструкцией парка "Наталка", подозревают в растрате 1 млн гривен. В Оболонской окружной прокуратуре удалось установить, что в декабре 2024 года заместитель начальника управления и начальник отдела "Киевзеленбуда" вместе с директором частного предприятия разработали совместный план растраты бюджетных средств.
Предприниматель вносил в акты выполненных работ недостоверную информацию, указывая в них работы, которые на самом деле не проводились. "Киевзеленбуд" принимал и согласовывал эти документы, после чего оплачивал невыполненные работы.
Также парк "Наталка" открывали в несколько этапов в 2017–2018 годах, а новые тендеры на работы объявляли и в дальнейшем.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, в столице прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать в бюджет более 3,2 млн гривен, которые Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переплатил за электроэнергию.
Ранее народный депутат Богдан Кицак заявил, что Киев имеет один из самых низких уровней готовности к отопительному сезону. Он призвал местных жителей заранее подготовиться к возможному самому сложному сценарию.