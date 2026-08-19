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Главная Киев Киевляне возмущены тратой 20 млн гривен на парк "Наталка"

Киевляне возмущены тратой 20 млн гривен на парк "Наталка"

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Дата публикации 19 августа 2026 13:14
В Киеве планируют потратить почти 20 млн грн на парк Наталка
Парк "Наталка". Фото: Новини.LIVE

"Киевзеленстрой" объявил тендер на сумму почти 20 миллионов гривен на реконструкцию парка "Наталка" в Оболонском районе столицы. Жители города считают такие расходы неуместными во время войны. Одна из жительниц Оболони отметила, что в её многоквартирном доме нет убежища.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирик в эфире День.LIVE.

Реконструкция парка "Наталка"

В парк приезжают из всех районов Киева, чтобы отдохнуть, вдохновиться и поиграть с детьми. Там есть велодорожки, скамейки, набережная, теннисные корты, детские площадки и прочее. В то же время городские власти решили, что парк нуждается в реконструкции, в результате чего "Киевзеленстрой" объявил тендер на сумму почти 20 млн гривен. В частности, в документации указано, что помимо озеленения и прокладки сетей водопровода и канализации планируется построить насосную станцию, обустроить причал для рыбаков, дополнительные смотровые площадки и фонтан.

Один из местных жителей отметил, что реконструкция может подождать, а средства лучше направить на помощь военным.

"На передовую, чтобы ребята вернулись живыми, а не парки и скверы ремонтировать. Это отмывание денег", — говорит он.

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Еще одна женщина не понимает, что можно реконструировать, если парк в хорошем состоянии. Кроме того, она говорит, что в одном из больших домов нет укрытия и информации о том, где прятаться во время обстрелов.

"Это сейчас вообще актуально для рыбаков? Это какой-то бред", — возмутилась она.

Другая киевлянка также сообщила, что лучше направить деньги на укрытия.

Отметим, что чиновников, занимавшихся прошлой реконструкцией парка "Наталка", подозревают в растрате 1 млн гривен. В Оболонской окружной прокуратуре удалось установить, что в декабре 2024 года заместитель начальника управления и начальник отдела "Киевзеленбуда" вместе с директором частного предприятия разработали совместный план растраты бюджетных средств.

Предприниматель вносил в акты выполненных работ недостоверную информацию, указывая в них работы, которые на самом деле не проводились. "Киевзеленбуд" принимал и согласовывал эти документы, после чего оплачивал невыполненные работы.

Также парк "Наталка" открывали в несколько этапов в 2017–2018 годах, а новые тендеры на работы объявляли и в дальнейшем.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, в столице прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать в бюджет более 3,2 млн гривен, которые Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переплатил за электроэнергию.

Ранее народный депутат Богдан Кицак заявил, что Киев имеет один из самых низких уровней готовности к отопительному сезону. Он призвал местных жителей заранее подготовиться к возможному самому сложному сценарию.

Киев деньги парки реконструкция Киевзеленбуд
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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