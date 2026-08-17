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Головна Київ КНУ Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за електроенергію

КНУ Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за електроенергію

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 13:56
КНУ Шевченка переплатив 3,2 млн грн: прокуратура йде до суду
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Фото: investory.news

У Києві прокуратура через суд вимагає повернути до бюджету понад 3,2 млн гривень, які Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за даними правоохоронців, переплатив за електроенергію. Прокурори вимагають через суд скасувати додаткові угоди та повернути кошти, які університет безпідставно сплатив постачальнику.

Про це пише Київська міська прокуратура, передає Новини.LIVE.

Як університет переплатив за електроенергію

За даними прокуратури, у 2025–2026 роках університет уклав із приватною компанією договір на постачання електричної енергії за результатами відповідної закупівлі.

Згодом сторони неодноразово змінювали умови договору, зокрема переглядали вартість електроенергії. Однак, як встановили прокурори, підстави для такого підвищення ціни належним чином документально не підтвердили.

Крім того, вартість електроенергії збільшували з перевищенням передбачених законодавством обмежень.

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У результаті, за підрахунками прокуратури, навчальний заклад перерахував постачальнику понад 3,2 млн гривень зайвих коштів.

Що вимагає прокуратура

Шевченківська окружна прокуратура просить суд визнати укладені додаткові угоди недійсними та стягнути з постачальника безпідставно отримані кошти.

Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду.

КНУ Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за електроенергію - фото 1
Допис Київської міської прокуратури. Скріншот: Facebook

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Київ суд електроенергія КНУ імені Тараса Шевченка прокуратура
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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