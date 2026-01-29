На Троєщини перекрили дорогу через блекаут — у ДТЕК звернулися до киян

Мешканці Києва під час блекауту. Фото: Reuters

На Троєщині у Києві після російських атак зберігається складна ситуація з електропостачанням. Через відсутність світла і тепла в оселях мешканці району перерили дорогу.

У компанії ДТЕК звернулися до киян у Facebook.

ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини

У компанії зазначили, що усвідомлюють критичність ситуації для жителів району та роблять усе можливе, аби електропостачання було стабільним якомога довше. Водночас проблема ускладнюється відсутністю централізованого теплопостачання.

"Через відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі виходять з ладу постійно через перевантаження. Вони не розраховані на постійне використання обігрівачів та потужних приладів одночасно", — зазначили у ДТЕК.

За інформацією енергетиків, лише за останній тиждень на підстанціях Троєщини сталося 26 аварій — через регулярне перегорання підземних кабелів. Частина таких ремонтів потребує значного часу й може тривати до двох діб.

У ДТЕК наголосили, що всі ресурси наразі спрямовані на ліквідацію аварій, і звернулися до мешканців із проханням не перешкоджати роботі фахівців.

"Зараз всі сили пріорітетно спрямовані, щоб усувати ці аварії і повертати світло. Енергетики працюють цілодобово без відпочинку. Однак вони потребують підтримки. Ми закликаємо не перешкоджати роботі бригад. Мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти. Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та лишають змоги реагувати швидше", — пояснили у компанії.

Окрім цього, енергетики звернулися до мешканців Троєщини та всіх киян із закликом використовувати потужні електроприлади по черзі, адже це, за їхніми словами, "критично важливо для забезпечення світлом" у нинішніх умовах.

Заява ДТЕК. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, у зв'язку із ситуацією в енергетиці в Києві запровадили тимчасові графіки відключення світла.

А також журналісти Новини.LIVE показали, як ремонтні бригади та волонтери рятують Київ під час блекауту.