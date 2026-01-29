На Троещине перекрыли дорогу из-за блэкаута — в ДТЭК обратились к киевлянам

Жители Киева во время блэкаута. Фото: Reuters

На Троещине в Киеве после российских атак сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Из-за отсутствия света и тепла в домах жители района перерыли дорогу.

В компании ДТЭК обратились к киевлянам в Facebook.

ДТЭК обратился к жителям Троещины

В компании отметили, что осознают критичность ситуации для жителей района и делают все возможное, чтобы электроснабжение было стабильным как можно дольше. В то же время проблема осложняется отсутствием централизованного теплоснабжения.

"Из-за отсутствия централизованного теплоснабжения электрические сети выходят из строя постоянно из-за перегрузки. Они не рассчитаны на постоянное использование обогревателей и мощных приборов одновременно", — отметили в ДТЭК.

По информации энергетиков, только за последнюю неделю на подстанциях Троещины произошло 26 аварий — из-за регулярного перегорания подземных кабелей. Часть таких ремонтов требует значительного времени и может длиться до двух суток.

В ДТЭК отметили, что все ресурсы сейчас направлены на ликвидацию аварий, и обратились к жителям с просьбой не препятствовать работе специалистов.

"Сейчас все силы приоритетно направлены, чтобы устранять эти аварии и возвращать свет. Энергетики работают круглосуточно без отдыха. Однако они нуждаются в поддержке. Мы призываем не препятствовать работе бригад. Митинги или перекрытия дорог не помогают и не ускоряют ремонты. Они, наоборот, мешают работе, скорости передвижения и лишают возможности реагировать быстрее", — пояснили в компании.

Кроме этого, энергетики обратились к жителям Троещины и всем киевлянам с призывом использовать мощные электроприборы по очереди, ведь это, по их словам, "критически важно для обеспечения светом" в нынешних условиях.



Напомним, в связи с ситуацией в энергетике в Киеве ввели временные графики отключения света.

А также журналисты Новини.LIVE показали, как ремонтные бригады и волонтеры спасают Киев во время блэкаута.