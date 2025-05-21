Міст Патона у Києві руйнується — у КМДА зробили заяву

Міст Патона. Ілюстративне фото: Kyivmaps

У середу, 21 травня, кияни забили на сполох через "руйнування" мосту Патона. У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як із переправи щось падає у Дніпро, залишаючи хвилі на воді.

Відео опублікував Telegram-канал Київ Оперативний.

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Відео викликало жваве обговорення серед киян. Дехто у коментарях припустив, що міст можуть перекрити, і хвилюється через можливі складнощі з перетином Дніпра. Інші критикують владу за нібито бездіяльність і небезпеку для водіїв.

Утім, як з’ясувалося, причин для паніки немає. У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА в коментарі ТСН.ua повідомили, що на мосту Патона тривають планові роботи з очищення головних балок.

"Інформація про те, що розсипається міст Патона, не відповідає дійсності. Наразі на мосту Патона тривають роботи з чищення його головних балок. Про виконання робіт була попереджена патрульна поліція Києва. Очищення відбувається відповідно до рекомендацій, які нам надавали під час обстеження мосту. Те, що побачили на переправі люди — частина робіт з утримання споруди", — йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що з протилежного боку мосту облаштовано будівельне риштування, на якому працюють робітники. Профільні фахівці очищують конструкції мосту від накопичень бруду та речовин, які спричиняють корозію металевих елементів. Ці роботи виконуються за допомогою потужних струменів води під високим тиском.

"Саме потоки води з мосту і падали у воду, а не його бетонні чи металеві частини. Міст точно не розвалюється", — підкреслили у департаменті.

Раніше ми писали, що міст Патона у Києві наразі перебуває у критичному стані і будь-якої миті може впасти. Місцева влада розглядає ідею заново перебудувати.

Також ми повідомляли, що неподалік столичного мосту Патона загорівся тролейбус.