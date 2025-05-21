Мост Патона в Киеве разрушается — в КГГА сделали заявление

Мост Патона. Иллюстративное фото: Kyivmaps

В среду, 21 мая, киевляне забили тревогу из-за "разрушений" на мосту Патона. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как с переправы что-то падает в Днепр, оставляя волны на воде.

Видео опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.

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Что с мостом Патона

Видео вызвало оживленное обсуждение среди киевлян. Некоторые в комментариях предположили, что мост могут перекрыть, и волнуются из-за возможных сложностей с пересечением Днепра. Другие критикуют власть за якобы бездействие и опасность для водителей.

Впрочем, как выяснилось, причин для паники нет. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в комментарии ТСН.ua сообщили, что на мосту Патона продолжаются плановые работы по очистке главных балок.

"Информация о том, что рассыпается мост Патона, не соответствует действительности. Сейчас на мосту Патона продолжаются работы по чистке его главных балок. О выполнении работ была предупреждена патрульная полиция Киева. Очистка происходит в соответствии с рекомендациями, которые нам предоставляли при обследовании моста. То, что увидели на переправе люди — часть работ по содержанию сооружения", — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что с противоположной стороны моста обустроены строительные леса, на которых работают рабочие. Профильные специалисты очищают конструкции моста от накоплений грязи и веществ, которые вызывают коррозию металлических элементов. Эти работы выполняются с помощью мощных струй воды под высоким давлением.

"Именно потоки воды с моста и падали в воду, а не его бетонные или металлические части. Мост точно не разваливается", — подчеркнули в департаменте.

Ранее мы писали, что мост Патона в Киеве сейчас находится в критическом состоянии и в любой момент может упасть. Местные власти рассматривают идею заново перестроить.

Также мы сообщали, что неподалеку столичного моста Патона загорелся троллейбус.