Обстріл Києва 4 травня — жителі столиці поділилися пережитим

Чоловік стоїть на парковці біля одного із супермаркетів у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У ніч проти неділі, 4 травня, Київ зазнав масованої повітряної атаки з боку Росії. У результаті ворожого удару по житлових районах столиці постраждали будинки, автівки та цивільна інфраструктура.

Мешканці Оболонського району Києва поділилися пережитим з Новини.LIVE.

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Жителька столиці Тетяна розповіла, що момент вибуху був страшний і дуже гучний.

"Коли вийшли в коридор, вже вилітали вікна від другого вибуху, і коли ми спустилися, вже побачили, що горять машини", — каже жінка.

Вона зазначила, що рятувальники приїхали дуже швидко і відразу почали гасити пожежу. На місці також працювала поліція, яка не пускала людей у зону руйнувань через небезпеку.

"Вибух був потужний. Куди саме воно пролетіло, ми вже бачимо тільки зараз, тому що вночі було темно і не було видно. Просто знали, що десь тут", — додає Тетяна.

Інша мешканка Оболоні Валентина теж поділилася пережитим. Жінка живе напроти будинку, що постраждав від удару, і каже — у таких ситуаціях не встигаєш навіть сховатися.

"Як вибухнуло — одразу такий вогонь, і полетіли всі вікна. Там у сусідки і вище розбите скло", — додала Валентина.

Нагадаємо, унаслідок дронової атаки РФ на Київ 4 травня уламки збитих повітряних цілей впали в трьох районах столиці. Кількість постраждалих становить 11 людей, з них — двоє дітей.