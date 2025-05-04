Обстріл Києва 4 травня — постраждали 11 людей, з них – двоє дітей

Удар РФ по Києву — кількість постраждалих перевищила десять осіб
Через російський удар по Києву 4 травня постраждали 11 людей, з них – двоє дітей. Рятувальники працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Атака на Київ
За інформацією ДСНС, кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них — двоє дітей.
"Рятувальники працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці", — йдеться у повідомленні.
У поліції Києва додали, що в Оболонському районі пошкоджено дев'ять житлових будинків, а в одному з них сталось загорання на останньому поверсі.
"Знищено або пошкоджено 11 транспортних засобів та пошкоджено територію торговельного центру. У Святошинському та Шевченківському районах пошкоджені житлові будинки", — наголошується у заяві.
Правоохоронці підкреслили, що вік постраждалих — від 14 до 70 років.
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