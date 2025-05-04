Обстрел Киева 4 мая — жители столицы поделились пережитым

Мужчина стоит на парковке возле одного из супермаркетов в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В ночь на воскресенье, 4 мая, Киев подвергся массированной воздушной атаке со стороны России. В результате вражеского удара по жилым районам столицы пострадали дома, машины и гражданская инфраструктура.

Жители Оболонского района Киева поделились пережитым с Новини.LIVE.

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Жительница столицы Татьяна рассказала, что момент взрыва был страшный и очень громкий.

"Когда вышли в коридор, уже вылетали окна от второго взрыва, и когда мы спустились, уже увидели, что горят машины", — говорит женщина.

Она отметила, что спасатели приехали очень быстро и сразу начали тушить пожар. На месте также работала полиция, которая не пускала людей в зону разрушений из-за опасности.

"Взрыв был мощный. Куда именно оно пролетело, мы уже видим только сейчас, потому что ночью было темно и не было видно. Просто знали, что где-то здесь", — добавляет Татьяна.

Другая жительница Оболони Валентина тоже поделилась пережитым. Женщина живет напротив дома, пострадавшего от удара, и говорит — в таких ситуациях не успеваешь даже спрятаться.

"Как взорвалось — сразу такой огонь, и полетели все окна. Там у соседки и выше разбиты стекла", — добавила Валентина.

Напомним, в результате дроновой атаки РФ на Киев 4 мая обломки сбитых воздушных целей упали в трех районах столицы. Количество пострадавших составляет 11 человек, из них — двое детей.