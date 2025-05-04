Обстріл Києва 4 травня — у КМДА назвала райони, де впали уламки російських БпЛА

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Унаслідок повітряної атаки РФ на Київ 4 травня уламки збитих повітряних цілей впали в трьох районах столиці. Було зафіксовано пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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У КМДА зазначили, що вночі повітряна тривога у Києві тривала годину — з 00:20 по 01:21.

Унаслідок ворожої атаки уламки збитих повітряних цілей впали в Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах столиці.

Пошкоджений дах будинку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

В Оболонському районі сталося займання на верхніх поверхах багатоповерхівки, яке поширилося на покрівлю будівлі. Також загорілися сім автомобілів на відкритій місцевості. Крім того, уламки впали на подвір’я житлового будинку та пошкодили будівлю дитячого садка.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків і займання в нежитловій зоні.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків загорілися три приватні одноповерхові будинки.

"Наразі всі осередки займання ліквідовано", — додали у КМДА.

Наслідки падіння уламків біля ТРЦ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, через російський удар по Києву 4 травня постраждали 11 людей, з них – двоє дітей. Внаслідок атаки у столиці зафіксовано вирви, згорілі авто та багато інших пошкоджень.