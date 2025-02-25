У Києві 25 лютого зафіксовано небезпечний рівень забруднення повітря

З труби йде дим. Фото: pexels.com

В ніч на 25 лютого у Києві різко погіршилася якість повітря. Зокрема, в одному з районів відчутно щось горіле.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.

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В одному із застосунків щодо якості повітря показано, що у Києві наразі зафіксовано високі показники концентрації твердих частинок (PM2.5 і PM10) у повітрі, які можуть бути шкідливими для здоров'я.

Показники стану якості повітря. Фото: скриншот

Зокрема, обидва показники перевищують 100, що означає небезпечне забруднення повітря. Зазвичай, у таких випадках рекомендується уникати тривалого перебування на вулиці, особливо людям із захворюваннями дихальної системи, дітям і літнім людям.

Що стало причиною погіршення якості повітря, невідомо. Проте говорячи про горіле зазначимо, що нещодавно ворог намагався атакувати Київ дронами. В столиці працювали сили ППО.

Також ми писали, що зранку 22 лютого, індекс якості атмосферного повітря у Києві досяг позначки 110, що свідчило про шкідливий рівень забруднення для чутливих груп населення.