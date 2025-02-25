В Киеве 25 февраля зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха

Из трубы идет дым. Фото: pexels.com

В ночь на 25 февраля в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. В частности, в одном из районов ощутимо что-то горелое.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента.

Читайте также:

Ухудшение качества воздуха в Киеве в ночь на 25 февраля

В одном из приложений по качеству воздуха показано, что в Киеве сейчас зафиксированы высокие показатели концентрации твердых частиц (PM2.5 и PM10) в воздухе, которые могут быть вредными для здоровья.

Показатели состояния качества воздуха. Фото: скриншот

В частности, оба показателя превышают 100, что означает опасное загрязнение воздуха. Обычно, в таких случаях рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, особенно людям с заболеваниями дыхательной системы, детям и пожилым людям.

Что стало причиной ухудшения качества воздуха, неизвестно. Однако говоря о горелом отметим, что недавно враг пытался атаковать Киев дронами. В столице работали силы ПВО.

Также мы писали, что утром 22 февраля, индекс качества атмосферного воздуха в Киеве достиг отметки 110, что свидетельствовало о вредном уровне загрязнения для чувствительных групп населения.