В Киеве 25 февраля зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха

Киевляне жалуются на резкое ухудшение качества воздуха
В ночь на 25 февраля в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. В частности, в одном из районов ощутимо что-то горелое.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента.
Ухудшение качества воздуха в Киеве в ночь на 25 февраля
В одном из приложений по качеству воздуха показано, что в Киеве сейчас зафиксированы высокие показатели концентрации твердых частиц (PM2.5 и PM10) в воздухе, которые могут быть вредными для здоровья.
В частности, оба показателя превышают 100, что означает опасное загрязнение воздуха. Обычно, в таких случаях рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, особенно людям с заболеваниями дыхательной системы, детям и пожилым людям.
Что стало причиной ухудшения качества воздуха, неизвестно. Однако говоря о горелом отметим, что недавно враг пытался атаковать Киев дронами. В столице работали силы ПВО.
Также мы писали, что утром 22 февраля, индекс качества атмосферного воздуха в Киеве достиг отметки 110, что свидетельствовало о вредном уровне загрязнения для чувствительных групп населения.
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