Вибухи у Києві 24 лютого - що відомо

У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві увечері в понеділок, 24 лютого, лунають вибухи. У місті працюють Сили протиповітряної оборони по ворожих дронах.
Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.
Атака на Київ 24 лютого
"У Дарницькому районі столиці працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.
Кличко попередив, що ще група ворожих безпілотників заходять на місто та закликав мешканців перебувати в укриттях.
Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів у Київській області у напрямку столиці.
"Шахеди" на Київщині курсом на столицю", — зазначили там.
Зазначимо, що станом на 22:35 повітряна тривога оголошена у половині областей України.
Раніше керівник ГУР Кирило Буданов припустив, що Росія готує атаку на Україну в третю річницю повномасштабної війни.
Водночас у Києві сьогодні з візитом перебувають низка європейських політиків: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта.
Також до української столиці приїхали лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції та прем'єр-міністри Естонії, Іспанії й Канади.
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