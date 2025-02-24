Вибухи у Києві 24 лютого - що відомо

Вибухи під час роботи ППО. Ілюстративне фото: REUTERS

У Києві увечері в понеділок, 24 лютого, лунають вибухи. У місті працюють Сили протиповітряної оборони по ворожих дронах.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

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"У Дарницькому районі столиці працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.

Кличко попередив, що ще група ворожих безпілотників заходять на місто та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот допису Кличка

Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів у Київській області у напрямку столиці.

"Шахеди" на Київщині курсом на столицю", — зазначили там.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 22:35 повітряна тривога оголошена у половині областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов припустив, що Росія готує атаку на Україну в третю річницю повномасштабної війни.

Водночас у Києві сьогодні з візитом перебувають низка європейських політиків: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта.

Також до української столиці приїхали лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції та прем'єр-міністри Естонії, Іспанії й Канади.