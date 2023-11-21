Кияни створили петицію, аби змусити Кличка вийти до мітингувальників під КМДА

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Жителі Києва вимагають від мера міста Віталія Кличка та КМДА збільшити фінансування з міського бюджету на потреби ЗСУ. Ініціативна група "Гроші на ЗСУ" вже десять разів виходила на мітинг під будівлю КМДА. Також протестувальники звернулися до Кличка з вимогою публічно поговорити щодо проєкту бюджету.

Про збільшення фінансування на потреби армії йдеться у відповідній петиції, яка опублікована на сайті КМДА.

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Зазначається, що за одну добу вона набрала 2057 підписів.

Петиція мітингувальників на сайті КМДА. Фото: Київська міська рада

Чого вимагають активісти

За словами активістів, під час війни будувати нові об'єкти інфраструктури нераціонально.

"Кияни чітко висловились... що вони обурені не першочерговими під час війни витратами, такими як будівництво нових доріг та розв'язок, паркінгу на Прирічній, ремонтами, реконструкціями та благоустроєм парків тощо. Бюджетні кошти киян мають бути витрачені на закупівлю вкрай необхідних дронів, автівок, тактичної медицини та іншого спорядження", — зазначають у тексті петиції.

На їхню думку, потрібно підвищити обсяг допомоги на ЗСУ до 20% в міському бюджеті на 2024 рік.

Про що ще необхідно поговорити

Крім того, вони закликають обговорити напрямки допомоги представників громадськості, волонтерів, ветеранів.

"В разі набрання цією петицією 6 тисяч підписів, київський міський голова Віталій Кличко має наступної суботи публічно та докладно обговорити з громадою проєкт бюджету та ПСЕР (Програма економічного і соціального розвитку Києва. — Ред.) на 2024 рік на акції "Гроші на ЗСУ" перед будівлею КМДА", — додають у петиції.

Також у тексті йдеться про те, щоб була можливість надати слово її авторці, Ірині Ігнатович, під час розгляду проєкту бюджету-24 на сесійному засіданні Київської міської ради, адже є конкретно деякі проєкти, які активісти вважають наразі неважливими, а саме:

будівництво паркінгу на вул. Прирічній,

зведення паркінгу на вулиці від пр. Петра Григоренка до межі Києва в Дарницькому районі через болота на Осокорках.

Нагадаємо, бюджет столиці на 2024 рік наразі обговорюється в стінах мерії, його ухвалення буде в середині грудня. Однак на етапі дискусій деякі депутати вже не погоджуються з тим, що на транспортну інфраструктуру хочуть виділити у 20 разів більше, ніж на армію.