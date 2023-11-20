Бюджет Києва 2024 - скільки виділять на дороги та армію

Депутати КМДА на засіданні. Фото: КМДА

Бюджет столиці на 2024 рік наразі обговорюється в стінах мерії, його ухвалення буде в середині грудня. Однак на етапі дискусій деякі депутати вже не погоджуються з тим, що на транспортну інфраструктуру хочуть виділити у 20 разів більше, ніж на армію.

За які суми дискутують в КМДА, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів депутат Київради Андрій Вітренко.

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"У тому документі, який зайшов в Київську міську раду, на програму "Захисник Києва" на 2024 рік виділено 13,4 млн грн, а 750 млн грн виділено на програму підтримки соціального забезпечення захисників і захисниць України. Скажімо так, це кошти не на реальне забезпечення ЗСУ, а на соціальне вирішення проблем захисників і захисниць", — сказав Вітренко.

Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: Новини.LIVE

Під соціальним забезпеченням мається на увазі покращення житлових умов, надання спеціалізованої допомоги тощо. Він додав, що проєкт бюджету більшість депутатського корпусу не підтримує. Наразі тривають дискусії. Найгірше, на думку Вітренка, що це знову не бюджет міста у війні, а бюджет доріг.

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"Не подобаються основні пріоритети діяльності. У нас дискусія йде постійно. На Департамент транспортної інфраструктури — 21 млрд грн з 68 млрд грн. За доходами бюджет міста 68 млрд грн, за видатками 83 млрд грн, з них 21 на Департамент транспортної інфраструктури. Тобто це дороги і, як вони пишуть, розвиток транспортної інфраструктури", — додав Вітренко.

Додамо, щосуботи під стіни КМДА виходять сотні людей з вимогою спрямовувати бюджетні кошти на допомогу ЗСУ, а не на бруківку, дороги та парки.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про формування бюджету столиці на наступний рік і знову розкритикував Верховну Раду України в спробі втручання в допомогу ЗСУ від міста. Перед цим він назвав мету створення при КМДА антикорупційного департаменту.