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Киевляне создали петицию, чтобы заставить Кличко выйти к митингующим под КГГА

21 ноября 2023 20:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Киевляне создали петицию, чтобы заставить Кличко выйти к митингующим под КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Жители Киева требуют от мэра города Виталия Кличко и КГГА увеличить финансирование из городского бюджета на нужды ВСУ. Инициативная группа "Деньги на ВСУ" уже десять раз выходила на митинг под здание КГГА. Также протестующие обратились к Кличко с требованием публично поговорить о проекте бюджета.

Об увеличении финансирования на нужды армии говорится в соответствующей петиции, опубликованной на сайте КГГА.

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Отмечается, что за сутки она набрала 2057 подписей.

петиция на сайте КГГА по поводу средств на ВСУ
Петиция митингующих на сайте КГГА. Фото: Киевский городской совет

Чего требуют активисты

По словам активистов, во время войны строить новые объекты инфраструктуры нерационально.

"Киевляне четко выразились... что они возмущены не первоочередными во время войны расходами, такими как строительство новых дорог и развязок, паркинга на Приречной, ремонтами, реконструкциями и благоустройством парков и т.д. Бюджетные средства киевлян должны быть потрачены на закупку крайне необходимых дронов, автомобилей, тактической медицины и прочего снаряжения", — отмечают в тексте петиции.

По их мнению, нужно повысить объем пособия на ВСУ до 20% в городском бюджете на 2024 год.

О чем еще нужно поговорить

Кроме того, они призывают обсудить направления помощи представителей общественности, волонтеров, ветеранов.

"В случае вступления этой петиции в 6 тысяч подписей, киевский городской голова Виталий Кличко должен в следующую субботу публично и подробно обсудить с обществом проект бюджета и ПСЭР (Программа экономического и социального развития Киева. — Ред.) на 2024 год на акции "Деньги на ВСУ" перед зданием КГГА", — добавляют в петиции.

Также в тексте говорится о том, чтобы была возможность предоставить слово ее автору, Ирине Игнатович, во время рассмотрения проекта бюджета-24 на сессионном заседании Киевского городского совета, ведь есть конкретно некоторые проекты, которые активисты считают неважными, а именно:

  • строительство паркинга на ул. Приречной,
  • строительство паркинга на улице от пр. Петра Григоренко до границы Киева в Дарницком районе через болота на Осокорках.

Напомним, бюджет столицы на 2024 год обсуждается в стенах мэрии, его принятие будет в середине декабря. Однако на этапе дискуссий некоторые депутаты уже не согласны с тем, что на транспортную инфраструктуру хотят выделить в 20 раз больше, чем на армию.

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