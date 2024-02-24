Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE

У другу річницю початку повномасштабного вторгнення у Києві громадяни вийшли на чергову акцію. Кияни хочуть висловити підтримку українським військовим, які досі перебувають в російському полоні.

Про це з місця події повідомляє журналіст Новини.LIVE у суботу, 24 лютого.

Акція підтримки військовополонених

Кияни вийшли на акцію підтримки в різних куточках міста, зокрема, на Майдані та Софіївській площі.

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE 1 / 9

Мітингарі кажуть, що тільки постійним розголосом можна домогтися звільнення українських полонених з рук окупантів.

Нагадаємо, 24 лютого у Києві активісти продовжують вимагати виділяти більше коштів на потреби армії.

Попереднього разу кияни збиралися на акцію протесту під КМДА минулої суботи, 17 лютого.