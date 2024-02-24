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Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених

24 лютого 2024 14:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених
Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У другу річницю початку повномасштабного вторгнення у Києві громадяни вийшли на чергову акцію. Кияни хочуть висловити підтримку українським військовим, які досі перебувають в російському полоні.

Про це з місця події повідомляє журналіст Новини.LIVE у суботу, 24 лютого.

Акція підтримки військовополонених

Кияни вийшли на акцію підтримки в різних куточках міста, зокрема, на Майдані та Софіївській площі.

  • Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених - фото 1
    Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених - фото 2
    Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених - фото 3
    Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених - фото 4
    Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених - фото 5
    Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених - фото 6
    Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених - фото 7
    Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених - фото 8
    Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Кияни вийшли на акцію підтримки українських військовополонених - фото 9
    Акція підтримки у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітингарі кажуть, що тільки постійним розголосом можна домогтися звільнення українських полонених з рук окупантів.

Нагадаємо, 24 лютого у Києві активісти продовжують вимагати виділяти більше коштів на потреби армії.

Попереднього разу кияни збиралися на акцію протесту під КМДА минулої суботи, 17 лютого. 

Київ
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