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Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных

24 февраля 2024 14:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных
Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения в Киеве граждане вышли на очередную акцию. Киевляне хотят выразить поддержку украинским военным, до сих пор находящимся в российском плену.

Об этом с места происшествия сообщает журналист Новини.LIVE в субботу, 24 февраля.

Акция поддержки военнопленных

Киевляне вышли на акцию поддержки в разных уголках города, в частности на Майдане и Софиевской площади.

  • Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных - фото 1
    Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных - фото 2
    Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных - фото 3
    Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных - фото 4
    Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных - фото 5
    Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных - фото 6
    Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных - фото 7
    Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных - фото 8
    Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных - фото 9
    Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Митингующие говорят, что только постоянной оглаской можно добиться освобождения украинских пленных из рук оккупантов.

Напомним, 24 февраля в Киеве активисты продолжают требовать выделять больше средств на нужды армии.

В прошлый раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА в минувшую субботу, 17 февраля.

Киев
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