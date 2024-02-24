Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных
Во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения в Киеве граждане вышли на очередную акцию. Киевляне хотят выразить поддержку украинским военным, до сих пор находящимся в российском плену.
Об этом с места происшествия сообщает журналист Новини.LIVE в субботу, 24 февраля.
Акция поддержки военнопленных
Киевляне вышли на акцию поддержки в разных уголках города, в частности на Майдане и Софиевской площади.
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Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Митингующие говорят, что только постоянной оглаской можно добиться освобождения украинских пленных из рук оккупантов.
Напомним, 24 февраля в Киеве активисты продолжают требовать выделять больше средств на нужды армии.
В прошлый раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА в минувшую субботу, 17 февраля.
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