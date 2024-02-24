Киевляне вышли на акцию поддержки украинских военнопленных

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения в Киеве граждане вышли на очередную акцию. Киевляне хотят выразить поддержку украинским военным, до сих пор находящимся в российском плену.

Об этом с места происшествия сообщает журналист Новини.LIVE в субботу, 24 февраля.

Акция поддержки военнопленных

Киевляне вышли на акцию поддержки в разных уголках города, в частности на Майдане и Софиевской площади.

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки в Киеве. Фото: Новини.LIVE 1/9 _ 9

Митингующие говорят, что только постоянной оглаской можно добиться освобождения украинских пленных из рук оккупантов.

Напомним, 24 февраля в Киеве активисты продолжают требовать выделять больше средств на нужды армии.

В прошлый раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА в минувшую субботу, 17 февраля.