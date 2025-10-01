Відео
Україна
Кияни закликали щодня вшановувати пам'ять полеглих у війні

Кияни закликали щодня вшановувати пам'ять полеглих у війні

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 15:43
У Києві пройшла акція в пам'ять про загиблих у війні — відео
Кияни на акції. Фото: Новини.LIVE

У Києві пройшла масштабна акція з вшанування пам'яті українців, які втратили життя внаслідок повномасштабного російського вторгнення. У центрі столиці небайдужі кияни закликали пам'ятати про ціну свободи та незалежності.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на місці подій.

Читайте також:

Кияни вшанували пам'ять загиблих у війні

До Дня захисників і захисниць України у столиці о 09:00 зупинився рух — перехожі та водії вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих.

На Майдані Незалежності десятки киян вийшли з плакатами та прапорами, щоб нагадати про важливість щоденно пам'ятати про тих, хто виборював незалежність ціною власного життя.

"Я б хотіла транслювати це, не як акцію мовчання, а як акцію вшанування пам'яті полеглих військових та цивільних. Мотивує нести пам'ять, продовжувати їхню роботу і показувати, що це наша історія і без цього просто неможливо", — сказала киянка.

Учасники акції вважають, що кожен має зупинитися та долучитися до щоденної хвилини мовчання.

"Це дуже важливо у нас час пам'ятати, завдяки кому ми можемо жити це життя, ходити по цій землі і робити буденні справи. Усі полеглі захисники і захисниці мають отримати належну шану і вдячність. Тому вшановуйте пам'ять полеглих хвилиною мовчання щодня. Пам'ять живе серед нас і ми повинні її нести", — додала інша учасниця акції.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибула британська принцеса Анна. Вона разом із першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам'ять загиблих українських дітей.

А також президент України Володимир Зеленський привітав воїнів з Днем захисників і захисниць України.

Київ акція День захисників і захисниць України війна в Україні пам'ять хвилина мовчання
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
