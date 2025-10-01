Видео
Киевляне призвали ежедневно чтить память павших в войне

Киевляне призвали ежедневно чтить память павших в войне

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 15:43
В Киеве прошла акция в память о погибших в войне - видео
Киевляне на акции. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прошла масштабная акция по чествованию памяти украинцев, которые потеряли жизнь в результате полномасштабного российского вторжения. В центре столицы неравнодушные киевляне призвали помнить о цене свободы и независимости.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на месте событий.



Киевляне почтили память погибших в войне

Ко Дню защитников и защитниц Украины в столице в 09:00 остановилось движение — прохожие и водители почтили минутой молчания память погибших.

На Майдане Независимости десятки киевлян вышли с плакатами и флагами, чтобы напомнить о важности ежедневно помнить о тех, кто боролся за независимость ценой собственной жизни.

"Я бы хотела транслировать это, не как акцию молчания, а как акцию памяти павших военных и гражданских. Мотивирует нести память, продолжать их работу и показывать, что это наша история и без этого просто невозможно", — сказала киевлянка.

Участники акции считают, что каждый должен остановиться и присоединиться к ежедневной минуте молчания.

"Это очень важно у нас время помнить, благодаря кому мы можем жить эту жизнь, ходить по этой земле и делать будничные дела. Все павшие защитники и защитницы должны получить должное уважение и благодарность. Поэтому чтите память павших минутой молчания ежедневно. Память живет среди нас и мы должны ее нести", — добавила другая участница акции.

Напомним, сегодня в Киев прибыла британская принцесса Анна. Она вместе с первой леди Еленой Зеленской почтила память погибших украинских детей.

А также президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
