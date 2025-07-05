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Головна Київ Кияни зізнались, чому не спускаються в укриття — опитування

Кияни зізнались, чому не спускаються в укриття — опитування

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 07:48
Чому кияни ігнорують тривогу і не спускаються в укриття — відео
Кияни не ходять в укриття. Фото: Новини.LIVE

Російські ракетні та дронові атаки стали щотижневим викликом для жителів столиці. Однак, кияни переважно обирають перечекати повітряну тривогу за двома стінами, аніж спускатися в обладнане укриття.  

Де знаходяться сховища та чому містяни ігнорують безпекові рекомендації дізнавались журналісти Новини.LIVE.

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Чи ходять кияни в укриття під час російських атак?

Переважно містяни відповідають, що не спускаються у бомбосховище. Вони вибирають залишатися вдома, адже втомились від постійних повітряних тривог і прагнуть залишатися поруч з близькими людьми. 

"Ми не ходимо в укриття. Ми проживаємо на першому поверсі. У нас внучечка маленька. Ми йдемо в коридор, за дві стіни, або у ванну кімнату. У нас така ванна, як укриття. Якби ми жили вище, то певно ходили б у підвал. У нас бомбосховище дуже хороше. У нас там облаштоване все, всі умови, все гарно", — ділиться киянка Інна. 

Водночас не всі укриття повноцінно облаштовані у столиці. Киянка Ірина не спускається у підвал будинку, тому що вважає його таким ж небезпечним, як і коридор у квартирі. 

"Не ходимо. Бо чоловік не ходить, я ж не піду сама. Якщо прилетить, то прилетить. Під час повітряної тривоги сидимо в коридорчику. Дві стіни, але кажуть, що це вже не врятує. Але підвал теж не врятує. У нас бомбосховище у підвалі, під будинком. Якщо там засипле, то засипле всіх. Це укриття ніхто не облаштовував взагалі. Просто підвал, з нього ЖЕК вивіз якісь речі і ми самі собі трошки облаштували на початку війни, коли з дітьми ходили. А зараз ніхто туди не ходить", — розповідає Ірина. 

Кияни зізнались, чому не спускаються в укриття — опитування - фото 1
Киянка Ірина не ходить в укриття. Фото: скриншот Новини.LIVE

Жителька столиці Луна під час обстрілів також залишається вдома. Вона вважає, що шлях до станції метро досить небезпечний і обирає перечекати небезпеку у теплому ліжку.

"Не ходжу, бо спати хочеться більше. Коли вже дуже чутно вибухи, то йду у ванну кімнату. Найближче укриття від мене це метро Кловська. Хвилин 5 йти, але вночі страшно виходити", — розповідає Луна. 

Натомість Данило спускається на підземний паркінг свого будинку, коли обстріли та вибухи від збиття дронів стають дуже гучними.

"Деколи ходжу. Коли я вдома, то укриття поряд, якщо паркінг можна вважати укриттям. Однак, там нічого не облаштовано, звичайний паркінг", — каже Данило. 

Киянин Данило, укриття
Киянин Данило спускається на паркінг. Фото: скриншот Новини.LIVE

Леся мешкає на Київщині. Вона не ігнорує безпекові рекомендації і майже усі повітряні тривоги перебуває в укритті. 

"Завжди ходжу в укриття. Воно знаходиться поруч. Там все комфортно. Завжди спостерігаю за перебігом повітряної тривоги. Наше укриття — це підвальне приміщення. Там є лавки, вода, серветки, килимки і досить охайно", — розповіла Леся.

Нагадаємо, Київ став менш захищеним містом від російських атак. Також ми розповідали, у яку суму обійдеться ремонт Паркового мосту у столиці.

Київ обстріли ракети війна укриття Росія
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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