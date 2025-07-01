У Києві відремонтують Парковий міст за понад 25 млн грн

Пішохідний міст. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

КП "Київавтошляхміст" оголосило про плани капітального ремонту Паркового пішохідного мосту, що з'єднує центр Києва з Трухановим островом. Очікувана вартість робіт становить 25 мільйонів 517 тисяч гривень, а завершити ремонт планують до кінця 2026 року.

Про це стало відомо із тендеру, який з'явився на ProZorro.

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Аукціон з вибору підрядника запланований на 7 липня. У межах проєкту передбачено оновлення мостового полотна, а також відновлення покриття, ймовірні роботи з гідроізоляції та інші технічні заходи для забезпечення безпеки й довговічності конструкції.

Тендер. Фото: скриншот

Парковий пішохідний міст є одним із символів міста, популярним серед киян і туристів маршрутом до зелених зон на Трухановому острові.

Згідно з тендерною документацією, ремонт мають завершити до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, історія будівництва Пішохідного мосту в Києві дуже цікава — його вирішили будувати ледь на спір за ящик шампанського. Читайте, як це сталося.

Також в Києві хочуть відремонтувати Скляний міст та міст біля метро "Осокорки".