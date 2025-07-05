Почему киевляне игнорируют тревогу и не спускаются в укрытие — видео

Киевляне не ходят в укрытия. Фото: Новини.LIVE

Российские ракетные и дроновые атаки стали еженедельным вызовом для жителей столицы. Однако, киевляне преимущественно выбирают переждать воздушную тревогу за двумя стенами, чем спускаться в оборудованное укрытие.

Где находятся убежища и почему горожане игнорируют рекомендации по безопасности узнавали журналисты Новини.LIVE

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Преимущественно горожане отвечают, что не спускаются в бомбоубежище. Они выбирают оставаться дома, ведь устали от постоянных воздушных тревог и стремятся быть рядом с близкими людьми.

"Не ходим в укрытие. Мы проживаем на первом этаже. У нас внучка маленькая. Идем в коридор, за две стены, или в ванную комнату. У нас такая ванная как укрытие. Если бы мы жили выше, то наверняка ходили бы в подвал. У нас бомбоубежище очень хорошее. У нас там обустроено все, все условия, все хорошо", — делится киевлянка Инна.

В то же время не все укрытия полноценно обустроены в столице. Киевлянка Ирина не спускается в подвал дома, потому что считает его таким же опасным, как и коридор в квартире.

"Не ходим. Потому что муж не ходит, я же не пойду сама. Если прилетит, то прилетит. Во время воздушной тревоги сидим в коридорчике. Две стены, но говорят, что это уже не спасет. Но подвал тоже не спасет. У нас бомбоубежище в подвале, под домом. Если там засыплет, то засыплет всех. Это укрытие никто не обустраивал вообще. Просто подвал, из него ЖЭК вывез какие-то вещи и мы сами себе немножко обустроили в начале войны, когда с детьми ходили. А сейчас никто туда не ходит", — рассказывает Ирина.

Киевлянка Ирина не ходит в укрытие. Фото: скриншот Новини.LIVE

Жительница столицы Луна во время обстрелов также остается дома. Она считает, что путь к станции метро достаточно опасен и выбирает переждать опасность в теплой постели.

"Не хожу, потому что спать хочется больше. Когда очень слышны взрывы, то иду в ванную комнату. Ближайшее укрытие от меня это метро Кловская. Минут 5 идти, но ночью страшно выходить", — рассказывает Луна.

Зато Данил спускается на подземный паркинг своего дома, когда обстрелы и взрывы от сбивания дронов становятся очень громкими.

"Иногда хожу. Когда я дома, то укрытие рядом, если паркинг можно считать укрытием. Однако, там ничего не обустроено, обычный паркинг", — говорит Данил.

Киевлянин Даниил спускается на паркинг. Фото: скриншот Новини.LIVE

Леся живет в Киевской области. Она не игнорирует рекомендации по безопасности и почти все воздушные тревоги находится в укрытии вместе со своей семьей.

"Всегда хожу в укрытие. Оно находится рядом. Там все комфортно. Всегда наблюдаю за ходом воздушной тревоги. Наше укрытие — это подвальное помещение. Там есть скамейки, вода, салфетки, коврики и достаточно опрятно", — рассказала Леся.

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