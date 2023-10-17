Кияни зможуть оцінювати поїздки у транспорті та роботу контролерів: як це зробити

Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У додаток "Київ Цифровий" додали нову функцію. Тепер мешканці столиці можуть оцінювати поїздки у громадському транспорті та контролерів.

Про це повідомляє "Київ Цифровий".

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Оцінювання поїздок та контролерів

При оплаті транспортною карткою запис для оцінки можна знайти у стрічці вибраної картки. Якщо використовується QR-квиток, тоді потрібно шукати запис у стрічці новин на головному екрані.

Відгуки про автобуси, тролейбуси та трамваї будуть спрямовані до Київпастрансу, про метро — до Київського метрополітену, а про електричку — до Укрзалізниці.

"Київ Цифровий" повідомив, що оновлені сервіси доступні в останній версії застосунку в App Store і Google Play.

Допис Telegram-каналу "Київ Цифровий". Фото: скриншот

Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.

Також ми писали, що працівник Укрзалізниці розповів, як бути, коли у вас квиток на нічний рейс під час комендантської години. Він пояснив, як діяти в такій ситуації, щоб не порушувати закон.