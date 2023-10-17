Кияни зможуть оцінювати поїздки у транспорті та роботу контролерів: як це зробити
У додаток "Київ Цифровий" додали нову функцію. Тепер мешканці столиці можуть оцінювати поїздки у громадському транспорті та контролерів.
Про це повідомляє "Київ Цифровий".
Оцінювання поїздок та контролерів
При оплаті транспортною карткою запис для оцінки можна знайти у стрічці вибраної картки. Якщо використовується QR-квиток, тоді потрібно шукати запис у стрічці новин на головному екрані.
Відгуки про автобуси, тролейбуси та трамваї будуть спрямовані до Київпастрансу, про метро — до Київського метрополітену, а про електричку — до Укрзалізниці.
"Київ Цифровий" повідомив, що оновлені сервіси доступні в останній версії застосунку в App Store і Google Play.
Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.
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