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Киевляне смогут оценивать поездки в транспорте и работу контролеров: как это сделать

17 октября 2023 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киевляне смогут оценивать поездки в транспорте и работу контролеров: как это сделать
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В приложение "Киев Цифровой" добавили новую функцию. Теперь жители столицы могут оценивать поездки в общественном транспорте и контролеров.

Об этом сообщает "Киев Цифровой".

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Оценка поездок и контролеров

При оплате транспортной картой запись для оценки можно найти в ленте выбранной карты. Если используется QR-билет, то нужно искать запись в новостной ленте на главном экране.

Отзывы об автобусах, троллейбусах и трамвае будут направлены в Киевпастранс, о метро — в Киевский метрополитен, а об электричке — в Укрзализныцю.

"Киев Цифровой" сообщил, что обновленные сервисы доступны в последней версии приложения в App Store и Google Play.

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Пост Telegram-канала "Киев Цифровой". Фото: скриншот

Напомним, антимонопольный комитет Украины второй раз оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.

Также мы писали, что работник "Укрзализныци" рассказал, как быть, когда у вас билет на ночной рейс во время комендантского часа. Он объяснил, как поступать в такой ситуации, чтобы не нарушать закон.

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