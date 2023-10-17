Киевляне смогут оценивать поездки в транспорте и работу контролеров: как это сделать

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В приложение "Киев Цифровой" добавили новую функцию. Теперь жители столицы могут оценивать поездки в общественном транспорте и контролеров.

Об этом сообщает "Киев Цифровой".

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Оценка поездок и контролеров

При оплате транспортной картой запись для оценки можно найти в ленте выбранной карты. Если используется QR-билет, то нужно искать запись в новостной ленте на главном экране.

Отзывы об автобусах, троллейбусах и трамвае будут направлены в Киевпастранс, о метро — в Киевский метрополитен, а об электричке — в Укрзализныцю.

"Киев Цифровой" сообщил, что обновленные сервисы доступны в последней версии приложения в App Store и Google Play.

Пост Telegram-канала "Киев Цифровой". Фото: скриншот

Напомним, антимонопольный комитет Украины второй раз оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.

Также мы писали, что работник "Укрзализныци" рассказал, как быть, когда у вас билет на ночной рейс во время комендантского часа. Он объяснил, как поступать в такой ситуации, чтобы не нарушать закон.