Киевляне смогут оценивать поездки в транспорте и работу контролеров: как это сделать
В приложение "Киев Цифровой" добавили новую функцию. Теперь жители столицы могут оценивать поездки в общественном транспорте и контролеров.
Об этом сообщает "Киев Цифровой".
Оценка поездок и контролеров
При оплате транспортной картой запись для оценки можно найти в ленте выбранной карты. Если используется QR-билет, то нужно искать запись в новостной ленте на главном экране.
Отзывы об автобусах, троллейбусах и трамвае будут направлены в Киевпастранс, о метро — в Киевский метрополитен, а об электричке — в Укрзализныцю.
"Киев Цифровой" сообщил, что обновленные сервисы доступны в последней версии приложения в App Store и Google Play.
Напомним, антимонопольный комитет Украины второй раз оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.
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