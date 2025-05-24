Спроба самогубства в укритті під час обстрілу Києва 24 травня — що відомо

Напрямок до укриття. Фото: Новини.LIVE

У Києві в ніч проти 24 травня чоловік намагався скоїти самогубство під час масованого російського обстрілу. Інцидент стався в укритті.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на поліцію Києва.

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Спроба самогубства в укритті

У поліції розповіли, що спроба самогубства сталася в укритті в Подільському районі Києва. Йдеться про чоловіка 2003 року народження.

Наразі він перебуває в операційній. Мотиви вчинку зʼясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські окупанти масовано атакували Київ ударними дронами та балістичними ракетами.

Внаслідок обстрілу одним із найбільш постраждалих районів столиці став Оболонський. Там сталася пожежа в багатоповерхівці.