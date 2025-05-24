Обстріл Києва 24 травня — у КМВА розповіли про наслідки атаки РФ

РФ атакувала Київ дронами і ракетами — в КМВА назвали наслідки
У ніч проти суботи, 24 травня, Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак. Росіяни атакували столицю дронами та балістикою.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.
Наслідки атаки РФ
За словами Ткаченка, найсильніше в Оболонському районі постраждала багатоповерхівка.
"Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах. Тут наразі відомо про пʼятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежу ліквідовано. Зараз це одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон", — йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА додав, що загалом в Оболонському районі уламки збитих цілей упали у чотирьох локація. Також постраждав торговельний центр, але без пожежі.
"Дуже багато ворожого залізяччя. Протягом дня ще надходитимуть повідомлення про знайдені уламки. Прошу киян при виявленні російського мотлоху — не наближатися та терміново телефонувати 101", — зазначив посадовець.
Крім того, через атаку РФ постраждали й інші райони столиці:
- Голосіївський район — уламки збитого дрона впали в кількох місцях, одна людина отримала поранення, пошкоджено п’ять автомобілів.
- Святошинський район — серйозно постраждала нежитлова інфраструктура на кількох ділянках. Вогонь вдалося локалізувати, зараз триває гасіння окремих осередків. Інформації про постраждалих поки немає.
- Солом’янський район — в одному з будинків спалахнула пожежа між 4 і 5 поверхами. Постраждали семеро людей, одну людину врятували.
- Шевченківський район — зафіксовано займання в нежитловому приміщенні, пожежу вже локалізували.
- Дніпровський район — уламки ворожого об’єкта пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Постраждали двоє мешканців.
Раніше у ДСНС показали фото після нічної атаки РФ на Київ 24 травня. Також Новини.LIVE опублікували відео з місця обстрілу.
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