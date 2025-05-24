Обстріл Києва 24 травня — на Оболоні горіла багатоповерхівка

У Києві в будинку вигоріли квартири через атаку РФ — відео
У ніч проти суботи, 24 травня, російські війська здійснили чергову атаку на Київ, застосувавши дрони-камікадзе та ракети балістичного типу. Через обстріл в одному з будинків в Оболонському районі столиці горіли квартири.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Оболонського району
Одним із найбільш постраждалих став Оболонський район, де внаслідок ворожого удару сталася масштабна пожежа в житловому будинку.
Вогонь охопив квартири одразу на кількох поверхах, які вигоріли вщент. На місці працювали рятувальники.
Також ми писали, що у Солом’янському районі Києва внаслідок нічного обстрілу 24 травня горіла п'ятиповерхівка. Загалом через атаку РФ в столиці постраждали шестеро людей.
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