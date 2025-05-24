Попытка самоубийства в укрытии во время обстрела Киева 24 мая — что известно

Киевлянин пытался совершить самоубийство во время обстрела
В Киеве в ночь на 24 мая мужчина пытался совершить самоубийство во время массированного российского обстрела. Инцидент произошел в укрытии.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на полицию Киева.
Попытка самоубийства в укрытии
В полиции рассказали, что попытка самоубийства произошла в укрытии в Подольском районе Киева. Речь идет о мужчине 2003 года рождения.
Сейчас он находится в операционной. Мотивы поступка выясняют правоохранители.
Напомним, в ночь на 24 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ударными дронами и баллистическими ракетами.
В результате обстрела одним из наиболее пострадавших районов столицы стал Оболонский. Там произошел пожар в многоэтажке.
Читайте Новини.LIVE!