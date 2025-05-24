Попытка самоубийства в укрытии во время обстрела Киева 24 мая — что известно

Направление к укрытию. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в ночь на 24 мая мужчина пытался совершить самоубийство во время массированного российского обстрела. Инцидент произошел в укрытии.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на полицию Киева.

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Попытка самоубийства в укрытии

В полиции рассказали, что попытка самоубийства произошла в укрытии в Подольском районе Киева. Речь идет о мужчине 2003 года рождения.

Сейчас он находится в операционной. Мотивы поступка выясняют правоохранители.

Напомним, в ночь на 24 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ударными дронами и баллистическими ракетами.

В результате обстрела одним из наиболее пострадавших районов столицы стал Оболонский. Там произошел пожар в многоэтажке.