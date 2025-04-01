Пенсіонер не отримав 148 220 гривень та подав позов проти Укрпошти — вирок суду

Гроші в руках людини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Чоловік більшу частину часу мешкає за кордоном, тому не зміг вчасно отримати пенсію, якої нарахувалося 148 220 гривень. Внаслідок цього він звернувся до Укрпошти, однак йому відмовили. Пенсіонер подав позов до суду.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Києва, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Пенсіонер за віком перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області. У лютому 2023 року він подав заяву до відділення №41 Укрпошти з проханням отримати нараховану пенсію за період з лютого по вересень 2023 року в сумі 148 220 гривень. Поштовий оператор відмовив йому.

Чоловік подав до суду позов з проханням визнати дії Укрпошти неправомірними та стягнути пенсію.

"Перевіркою відомостей ПФУ встановлено, що дійсно з лютого 2023 року пенсія чоловіка почала приходити на відділення поштового звʼязку №41. Однак, за нарахованими пенсійними виплатами ніхто не зʼявлявся і кошти в кінці кожного місяця поверталися до Фонду, сумарно накопичуючись. Згодом позивач прибув до поштового відділення за місцем проживання для отримання нарахованої пенсії, але сума пенсії вже складала суму понад 100 тисяч гривень, а тому її виплата підпадала під проведення фінансового моніторингу", — йдеться у вироку.

За результатами фінансового моніторингу, позивачу відмовили у виплаті коштів, надавши письмове пояснення. Укрпошта просить суд відхилити позов.

Що вирішив суд

Суд відхилив позов чоловіка, визнавши дії Укрпошти правомірними. Відмова у виплаті була обґрунтована необхідністю дотримання законодавчих вимог.

"Дії відповідача були зумовлені необхідністю виконання вимог чинного законодавства України, які встановлюють певні обов'язки для суб'єкта реалізації санкцій наслідком для осіб, відносно яких останні введені санкції у встановленому законом порядку. За таких обставин, підстави вважати, що дії відповідача є незаконними відсутні. Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні позову", — йдеться у вироку.

Нагадаємо, у Києві заступник директора коледжу надавав чоловікам відстрочку, оформлюючи їх як аспірантів. Під час судового засідання він визнав свою провину.

Раніше суд у Києві виніс вирок чоловікові, який у 2024 році вчинив кілька злочинів, зокрема крадіжки та шахрайство.