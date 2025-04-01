Пенсионер не получил 148 220 гривен и подал иск против Укрпочты — приговор суда

Деньги в руках человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мужчина большую часть времени живет за границей, поэтому не смог вовремя получить пенсию, которой насчиталось 148 220 гривен. Вследствие этого он обратился в Укрпочту, однако ему отказали. Пенсионер подал иск в суд.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Киева, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Пенсионер по возрасту состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области. В феврале 2023 года он подал заявление в отделение №41 Укрпочты с просьбой получить начисленную пенсию за период с февраля по сентябрь 2023 года в сумме 148 220 гривен. Почтовый оператор отказал ему.

Мужчина подал в суд иск с просьбой признать действия Укрпочты неправомерными и взыскать пенсию.

"Проверкой сведений ПФУ установлено, что действительно с февраля 2023 года пенсия мужчины начала приходить на отделение почтовой связи №41. Однако, за начисленными пенсионными выплатами никто не появлялся и средства в конце каждого месяца возвращались в Фонд, суммарно накапливаясь. Впоследствии истец прибыл в почтовое отделение по месту жительства для получения начисленной пенсии, но сумма пенсии уже составляла сумму более 100 тысяч гривен, а потому ее выплата подпадала под проведение финансового мониторинга", — говорится в приговоре.

По результатам финансового мониторинга, истцу отказали в выплате средств, предоставив письменное объяснение. Укрпочта просит суд отклонить иск.

Что решил суд

Суд отклонил иск мужчины, признав действия Укрпочты правомерными. Отказ в выплате был обоснован необходимостью соблюдения законодательных требований.

"Действия ответчика были обусловлены необходимостью выполнения требований действующего законодательства Украины, которые устанавливают определенные обязанности для субъекта реализации санкций следствием для лиц, в отношении которых последние введены санкции в установленном законом порядке. При таких обстоятельствах, основания считать, что действия ответчика являются незаконными отсутствуют. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска", — говорится в приговоре.

Напомним, в Киеве заместитель директора колледжа предоставлял мужчинам отсрочку, оформляя их как аспирантов. Во время судебного заседания он признал свою вину.

Ранее суд в Киеве вынес приговор мужчине, который в 2024 году совершил несколько преступлений, в частности кражи и мошенничество.