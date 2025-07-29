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Головна Київ Киянин переслідував колишню дівчину — суд призначив покарання

Киянин переслідував колишню дівчину — суд призначив покарання

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Дата публікації: 29 липня 2025 14:54
У Києві чоловіка судили за переслідування колишньої дівчини
Молоток судді. Фото: Pexels

У Києві 36-річний чоловік переслідував свою колишню дівчину. Він намагався змусити її знову жити разом з ним. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 29 липня.

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Деталі справи

Чоловік перебуває на обліку в поліції у категорії "кривдник". Відомо, що його вже чотири рази притягали до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Загалом фігурант провів за ґратами один рік та два місяці. Після звільнення він почав знову переслідувати колишню дівчину.

Чоловік припинив свої дії лише після того, як до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як суд покарав киянина

Чоловік вчиняв психологічне, фізичне та економічне насильство відносно своєї колишньої дівчини. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді увʼязнення терміном на один рік та шість місяців.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, киянин намагався обікрасти гіпермаркет "Епіцентр". Суд визнав його винним та призначив покарання.

Раніше у Києві оштрафували чоловіка, який виконував пісні в метро російською мовою.

Київ суд домашнє насильство прокуратура переслідування судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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