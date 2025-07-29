В Киеве мужчину судили за преследование бывшей девушки

Киевлянин преследовал бывшую девушку — суд назначил наказание
В Киеве 36-летний мужчина преследовал свою бывшую девушку. Он пытался заставить ее снова жить вместе с ним. В результате состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 29 июля.
Детали дела
Мужчина состоит на учете в полиции в категории "обидчик". Известно, что его уже четыре раза привлекали к уголовной ответственности за совершение домашнего насилия. В общем фигурант провел за решеткой один год и два месяца. После освобождения он начал снова преследовать бывшую девушку.
Мужчина прекратил свои действия только после того, как к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как суд наказал киевлянина
Мужчина совершал психологическое, физическое и экономическое насилие в отношении своей бывшей девушки. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде заключения сроком на один год и шесть месяцев.
Напомним, киевлянин пытался обокрасть гипермаркет "Эпицентр". Суд признал его виновным и назначил наказание.
Ранее в Киеве оштрафовали мужчину, который исполнял песни в метро на русском языке.
Читайте Новини.LIVE!