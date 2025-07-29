В Киеве мужчину судили за преследование бывшей девушки

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Киеве 36-летний мужчина преследовал свою бывшую девушку. Он пытался заставить ее снова жить вместе с ним. В результате состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 29 июля.

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Детали дела

Мужчина состоит на учете в полиции в категории "обидчик". Известно, что его уже четыре раза привлекали к уголовной ответственности за совершение домашнего насилия. В общем фигурант провел за решеткой один год и два месяца. После освобождения он начал снова преследовать бывшую девушку.

Мужчина прекратил свои действия только после того, как к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как суд наказал киевлянина

Мужчина совершал психологическое, физическое и экономическое насилие в отношении своей бывшей девушки. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде заключения сроком на один год и шесть месяцев.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, киевлянин пытался обокрасть гипермаркет "Эпицентр". Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее в Киеве оштрафовали мужчину, который исполнял песни в метро на русском языке.