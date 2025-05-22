Суд зобов’язав мешканця Києва сплатити борг за гарячу воду

Комунальні платіжки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві компанія ТОВ "Євро-Реконструкція" судилася з мешканцем столиці, бо він роками не сплачував за користування гарячою водою та опаленням. Таким чином через суд у нього вимагали стягнення боргу сумою у 22 670,70 грн.

Про це йдеться у судовому рішенні, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Киянин не платив за комунальні послуги з 2021 року

Згідно з матеріалами справи, відповідач з лютого 2021 року не здійснював оплату наданих комунальних послуг. Попри укладену у червні 2023 року угоду про реструктуризацію боргу, він так і не виконав своїх зобов’язань. У грудні 2024 року підприємству довелося розірвати з ним угоду через несплату. З огляду на невиконання умов договору, суд визнав вимоги позивача обґрунтованими.

Таким чином у киянина загальна сума боргу становила 19 300,54 грн. Окрім того, суд також зобов'язав його сплатити інфляційні витрати у сумі 296,62 грн, а також 3% річних у 45,54 грн та судовий збір 3 028,00 грн. У підсумку відповідач має сплатити позивачеві 22 670,70 грн. Рішення суду було ухвалене у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки кияни заборгували грошей "Київтеплоенерго".

У "Київтеплоенерго" своєю чергою сказали, як каратимуть киян, які затримують оплату.