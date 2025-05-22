Суд обязал жителя Киева уплатить долг за горячую воду

Коммунальные платежки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве компания ООО "Евро-Реконструкция" судилась с жителем столицы, потому что он годами не платил за пользование горячей водой и отоплением. Таким образом через суд у него требовали взыскания долга в сумме 22 670,70 грн.

Об этом говорится в судебном решении, которое опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Киевлянин не платил за коммунальные услуги с 2021 года

Согласно материалам дела, ответчик с февраля 2021 года не осуществлял оплату предоставленных коммунальных услуг. Несмотря на заключенное в июне 2023 года соглашение о реструктуризации долга, он так и не выполнил своих обязательств. В декабре 2024 года предприятию пришлось расторгнуть с ним соглашение из-за неуплаты. Учитывая невыполнение условий договора, суд признал требования истца обоснованными.

Таким образом у киевлянина общая сумма долга составила 19 300,54 грн, кроме того суд также обязал его выплатить инфляционные потери в сумме 296,62 грн, а также 3% годовых в 45,54 грн и судебный сбор 3 028,00 грн. В итоге ответчик должен уплатить истцу 22 670,70 грн. Решение суда было принято в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон.

Напомним, недавно стало известно, сколько киевляне задолжали денег "Киевтеплоэнерго".

В "Киевтеплоэнерго" в свою очередь сказали, как будут наказывать киевлян, которые задерживают оплату.