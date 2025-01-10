Киянин розповів про наслідки атаки безпілотниками на столицю

Пошкодження в будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві ліквідовують наслідки російської дронової атаки. Відомо, що внаслідок падіння уламків БпЛА у Солом'янському районі є пошкодження цивільних об'єктів. Так киянин розповів, що сталося в його будинку.

Про це він розповів у коментарі Новини.LIVE.

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Чоловік розповів, що проживає на третьому поверсі. Він спав під час атаки і почув сильний вибух. Внаслідок вибуху у квартирі хвилею винесло всі вікна. А уламок безпілотника врізався у дах 15-поверхового будинку.

Крім того, у Солом'янському районі пошкоджено близько 10 автівок.

Пошкоджені автівки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наразі на місці прильоту уламків працюють всі оперативні служби. Кількість постраждалих та обсяги руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, у Києві вночі, 10 січня, у Солом'янському районі пролунали вибухи. Також кореспондент Новини.LIVE показав фото та відео наслідків падіння уламків ворожого БпЛА у Києві.