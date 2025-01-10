Киевлянин рассказал о последствиях атаки беспилотниками на столицу

Повреждения в доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве ликвидируют последствия российской дроновой атаки. Известно, что в результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе есть повреждения гражданских объектов. Так киевлянин рассказал, что произошло в его доме.

Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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Мужчина рассказал, что проживает на третьем этаже. Он спал во время атаки и услышал сильный взрыв. В результате взрыва в квартире волной вынесло все окна. А обломок беспилотника врезался в крышу 15-этажного дома.

Кроме того, в Соломенском районе повреждено около 10 автомобилей.

Поврежденные машины. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В настоящее время на месте прилета обломков работают все оперативные службы. Количество пострадавших и объемы разрушений уточняются.

Напомним, в Киеве ночью, 10 января, в Соломенском районе прозвучали взрывы. Также корреспондент Новини.LIVE показал фото и видео последствий падения обломков вражеского БпЛА в Киеве.