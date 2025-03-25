Избил знакомого во время ссоры — как киевлянина наказал суд

Молоток судьи и наручники. Фото: LexInform

В Киеве мужчина избил своего знакомого, с которым распивал спиртные напитки, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Суд вынес приговор виновнику.

Об этом в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел в Киеве в июле 2023 года. Сначала мужчины вместе распивали алкоголь, но впоследствии между ними возник конфликт. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее четырех ударов руками и ногами. В результате у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, кровоизлияние, перелом затылочной кости, синяки и гематомы. Экспертиза определила это как тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемый в суде свою вину полностью признал. Он подтвердил, что в тот день находился вблизи остановки общественного транспорта в Киеве. После совместного распития алкогольных напитков со знакомыми у него возник словесный конфликт с потерпевшим. Тогда мужчина нанес удары по туловищу и голове потерпевшего. В содеянном искренне раскаивается.

Приговор суда

Суд признал обвиняемого виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев.

Напомним, ранее в Киеве мужчины избили военнослужащего. Так они пытались заставить его простить знакомому долг.

Также мы писали о том, что трое мужчин в Киеве устроили стрельбу. Они также избили иностранца из-за долга.