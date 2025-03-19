У Києві чоловіки влаштували стрілянину та побили іноземця

Пошкоджена автівка потерпілого після бійки. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Троє чоловіків у Києві влаштували стрілянину та побили іноземця через борг. Їх затримали та повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 19 березня.

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Правоохоронці встановили, що іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути 120 тисяч доларів чоловік в обумовлені строки не зміг. Відтак кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо.

Попри це, відчувши загрозу, боржник поїхав. Троє підозрюваних почали переслідування, стріляючи по машині під час руху. Згодом іноземець покинув автомобіль та тікав вже без машини, але його наздогнали та почали бити, вимагаючи повернути по 40 тисяч доларів кожному з кредиторів.

Трьох нападників затримали та оголосили їм про підозру у примушуванні до виконання чи невиконання цивільноправових зобов'язань, вчинене організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що завдало великої шкоди чи спричинило інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, 18 березня невідомі влаштували стрілянину у спортклубі Білої Церкви. Незадовго поліція затримала шістьох нападників.