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Головна Київ Киянин за 15 тис. доларів допоміг продовжити групу інвалідності

Киянин за 15 тис. доларів допоміг продовжити групу інвалідності

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Дата публікації: 5 серпня 2025 14:18
У Києві затримали чоловіка, який за гроші обіцяв ухилянту продовжити інвалідність
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві чоловік за 15 тисяч доларів обіцяв ухилянту допомогти продовжити групу інвалідності. Крім того, він хотів вирішити питання з виїздом його за кордон. Правоохоронці оголосили йому підозру.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 5 серпня.

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Мешканцю Києва з інвалідністю, строк якої завершується в серпні 2025 року, чоловік пообіцяв сприяти у її продовженні.

Затримання фігуранта в Києві
Затримання фігуранта. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Для цього необхідно укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Це дасть змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни", — йдеться у повідомленні.

Свої "послуги" чоловік оцінив в 15 тисяч доларів. У прокуратурі зауважили, що підозрюваний намагався бути дуже обережним. Він працював лише з клієнтами, яких рекомендували знайомі.

Вилучені кошти в Києві
Кошти, які передали фігуранту. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Фігуранта затримали після отримання грошей. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 908 тис. гривень.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області судили чоловіка, який допомагав російським окупантам планувати ракетні обстріли столиці.

Раніше стало відомо, що колишній керівник ТЦК у Києві допоміг виїхати з України екскерівнику метрополітену.

Київ кордон прокуратура інвалідність ухилянти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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