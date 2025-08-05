У Києві затримали чоловіка, який за гроші обіцяв ухилянту продовжити інвалідність

Киянин за 15 тис. доларів допоміг продовжити групу інвалідності
У Києві чоловік за 15 тисяч доларів обіцяв ухилянту допомогти продовжити групу інвалідності. Крім того, він хотів вирішити питання з виїздом його за кордон. Правоохоронці оголосили йому підозру.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 5 серпня.
Група інвалідності та виїзд за кордон
Мешканцю Києва з інвалідністю, строк якої завершується в серпні 2025 року, чоловік пообіцяв сприяти у її продовженні.
"Для цього необхідно укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Це дасть змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни", — йдеться у повідомленні.
Свої "послуги" чоловік оцінив в 15 тисяч доларів. У прокуратурі зауважили, що підозрюваний намагався бути дуже обережним. Він працював лише з клієнтами, яких рекомендували знайомі.
Фігуранта затримали після отримання грошей. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 908 тис. гривень.
Нагадаємо, у Київській області судили чоловіка, який допомагав російським окупантам планувати ракетні обстріли столиці.
Раніше стало відомо, що колишній керівник ТЦК у Києві допоміг виїхати з України екскерівнику метрополітену.
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